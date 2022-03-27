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رياضة
قبل مباراة التأهل.. رئيس مقدونيا الشمالية "يتوعد" رونالدو
Lebanon 24
27-03-2022
|
16:00
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توعد رئيس دولة مقدونيا الشمالية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالخروج من تصفيات المونديال، قبل مواجهة البرتغال ومقدونيا الشمالية مساء الثلاثاء.
وبعد أن فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة مدوية، وأخرج بطل العالم 4 مرات، منتخب إيطاليا، من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، تأهل المنتخب الصغير للمباراة الحاسمة بالتصفيات الأوروبية أمام البرتغال.
وسيتأهل الفائز من مواجهة مقدونيا الشمالية والبرتغال في بورتو، مساء الثلاثاء، إلى مونديال 2022.
وعقب الفوز المدوي على إيطاليا، توعد الرئيس المقدوني ستيفو بينداروفسكي قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو وكتب على حسابه الرسمي: "استعد يا كريستيانو.. دورك قادم".
وكتب بينداروفسكي بعد التأهل للمباراة النهائية في التصفيات: "لقد كتب أبطال كرة القدم في بلادنا بالفعل تاريخ كرة القدم المقدونية. مبروك الفوز والتضحية والشجاعة والروح القتالية في مباراة منتخبنا الوطني المقدوني لكرة القدم ضد الخصم القوي".
وشهد منتخب مقدونيا الشمالية تطورا في الآونة الأخيرة، ووصل لنهائيات كأس أوروبا للمرة الأولى بتاريخه في نسخة يورو 2020، ووصل الآن للمباراة الفاصلة في تصفيات مونديال 2022.
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