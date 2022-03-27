قبل مباراة التأهل.. رئيس مقدونيا الشمالية "يتوعد" رونالدو

توعد رئيس دولة مقدونيا الشمالية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالخروج من تصفيات المونديال، قبل مواجهة البرتغال ومقدونيا الشمالية مساء الثلاثاء.وبعد أن فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة مدوية، وأخرج بطل العالم 4 مرات، منتخب إيطاليا، من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، تأهل المنتخب الصغير للمباراة الحاسمة بالتصفيات الأوروبية أمام البرتغال.وسيتأهل الفائز من مواجهة مقدونيا الشمالية والبرتغال في بورتو، مساء الثلاثاء، إلى مونديال 2022.