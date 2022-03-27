لسبب إنساني.. منتخب إنكلترا يلغي الأسماء على القمصان

خلال مباراة ودية أمام سويسرا، مساء السبت، فاجأ المنتخب الإنكليزي جماهيره بالدخول في الشوط الثاني، بقمصان دون أسماء، بعد أن كان اللاعبون يضعون أسماءهم على ظهورهم في الشوط الأول.وبينما ظن البعض أنه "خطأ" إداري، تبين لاحقا أن سبب دخول اللاعبين في الشوط الثاني دون أسماء، هو لسبب إنساني.وأكدت لاحقا مصادر بريطانية، أن المنتخب الإنكليزي شارك بالشوط الثاني أمام سويسرا بقمصان دون أسماء، للتوعية حول مرض الخرف والزهايمر.