رياضة

لسبب إنساني.. منتخب إنكلترا يلغي الأسماء على القمصان

Lebanon 24
27-03-2022 | 23:00
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خلال مباراة ودية أمام سويسرا، مساء السبت، فاجأ المنتخب الإنكليزي جماهيره بالدخول في الشوط الثاني، بقمصان دون أسماء، بعد أن كان اللاعبون يضعون أسماءهم على ظهورهم في الشوط الأول.

وبينما ظن البعض أنه "خطأ" إداري، تبين لاحقا أن سبب دخول اللاعبين في الشوط الثاني دون أسماء، هو لسبب إنساني.

وأكدت لاحقا مصادر بريطانية، أن المنتخب الإنكليزي شارك بالشوط الثاني أمام سويسرا بقمصان دون أسماء، للتوعية حول مرض الخرف والزهايمر.
وهدفت الحركة لجذب الانتباه إلى المرض، ووضع الجماهير محل المصابين بالخرف، حيث أشعرت الحركة الجماهير بما يشعر به المصاب بالزهايمر والخرف، حيث يعاني أولئك المصابين بالمرض من نسيان الذكريات الثمينة، حتى ذكريات لاعبيهم المفضلين.

وسيتم بيع القمصان بالمزاد العلني لجمع الأموال لجمعية الزهايمر البريطانية.

وحققت إنجلترا الانتصار بنتيجة 2-1 على سويسرا، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد ويمبلي الوطني في لندن.
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