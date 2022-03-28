رياضة

ميسي كشف خلل مشروع باريس سان جرمان... ماذا فعل؟

Lebanon 24
28-03-2022 | 02:00
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تفاجأت الجماهير بمستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، خلال مباراة تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا، مما أثار الشكوك حول أزمته في باريس سان جرمان الفرنسي.


وقدم ميسي مستوى مميزا مع الأرجنتين، وسجل هدفا، مما أثار التكهنات بين المتابعين، حول سبب سوء مستواه مع باريس سان جرمان هذا الموسم.

ولا يبدو ميسي "على طبيعته" مع النادي الباريسي، واعتبر صفقة انتقال "فاشلة" بجميع المقاييس، خاصة بالنظر للراتب الضخم الذي يتقاضاه.


ومثل ميسي، ظهر مواطنه أنخيل دي ماريا بشكل رائع مع الأرجنتين، رغم انخفاض مستواه كثيرا مع باريس سان جرمان هذا الموسم.
 
وانتشرت النظريات على مواقع الإنترنت، التي أشارت بأصابع الاتهام لباريس سان جرمان، الذي أظهر ميسي بشكل سيء، بينما هو لا زال الأفضل في العالم.

وكتب أحدهم: "ميسي ودي ماريا اللذان يعانيان مع باريس سان جرمان، كانوا نجوما بكل معنى الكلمة مع الأرجنتين أمام فنزويلا".

وأضاف آخر: "الآن بعد أن رأينا مستوى ميسي مع الأرجنتين.. نستطيع أن نتأكد بأن ميسي ليس سعيدا في باريس سان جرمان".

وأشار ناشط آخر إلى أن "الآن بات واضحا أن باريس سان جرمان هو المشكلة وليس ميسي".

وسجل ميسي هدفان فقط مع باريس سان جرمان خلال مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وغاب عن 10 مباريات لأسباب متفاوتة.
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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