مدير صالات لبنان: نستهدف نهائيات آسيا

قال حسين ديب، مدير لعبة كرة القدم للصالات في لبنان، إن هدف المنتخب الوطني حاليا هو الوصول إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في الكويت.وأوضح ديب، خلال تصريحات خاصة لـ"كووورة"، أن منتخب لبنان سيغادر هذا الأسبوع إلى مدينة الفجيرة في الإمارات، من أجل خوض مباريات التصفيات أمام عمان وفلسطين والسعودية.وأشار إلى أن منتخب لبنان، أطلق تحضيراته منذ حوالي شهر، مؤكدا أن المشكلة الأبرز تمثلت في تأمين المباريات الودية بشكل أكبر.واعتبر ديب أن مواجهتي العراق، كانتا حاجة ملحة لرجال الأرز، خصوصا لمعرفة مدى تطور المنتخب.وختم: "منتتخب لبنان حاليا منتخب شبابي، وسيظهر بصورة متطورة تحت قيادة المدرب، ربيع أبو شعيا".