15
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
بطل عالمي في الملاكمة حاول إنقاذ قطة فتعرض لضربة "قاضية" (صورة)
Lebanon 24
28-03-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اضطر بطل العالم في الملاكمة، الإيرلندي الشمالي كارل فرامبتون، لأخذ حقنة التيتانوس في أحد مستشفيات العاصمة بلفاسات، بعدما أصابته قطة بخدوش خلال محاولته حمايتها من هجوم كلب.
وحاول فرامبتون، الذي اعتزل الملاكمة عن 34 عاما، حماية القطة من التعرض للهجوم من قبل كلب، لكن القطة هاجمته، لينتهي الأمر بإصابته بخدوش في عنقه وفمه.
ونشر فرامبتون، البطل السابق في منظمتي "WBA" و"IBF" في الوزن الثقيل، صورا من الحادثة عبر حسابه في "إنستغرام"، مشيرا إلى أنه أنقذ القطة لكنه تعرض لخدوش استدعت توجهه للمستشفى لتلقي العلاج.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
01:55 | 2022-03-28
28/03/2022 01:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
00:07 | 2022-03-28
28/03/2022 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما شهده البقاع بعد توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما شهده البقاع بعد توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار
00:36 | 2022-03-28
28/03/2022 12:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
Lebanon 24
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
06:17 | 2022-03-28
28/03/2022 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن جريمة أنصار يثيرُ التساؤلات.. ما هو؟
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن جريمة أنصار يثيرُ التساؤلات.. ما هو؟
04:15 | 2022-03-28
28/03/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-03-28
رونالدو ينفجر غضبا: لقد سئمت هذه الأسئلة
14:00 | 2022-03-28
لماذا ترك زاها إنجلترا واختار الأفيال؟.. ساوثغيت يفسر
11:18 | 2022-03-28
لبنان يختتم تصفيات المونديال بلقاء ايران الثلاثاء
11:00 | 2022-03-28
مدير صالات لبنان: نستهدف نهائيات آسيا
05:00 | 2022-03-28
لأول مرة منذ 1986.. كندا في المونديال
02:00 | 2022-03-28
ميسي كشف خلل مشروع باريس سان جرمان... ماذا فعل؟
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
29/03/2022 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
29/03/2022 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
29/03/2022 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact