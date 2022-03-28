رياضة

بطل عالمي في الملاكمة حاول إنقاذ قطة فتعرض لضربة "قاضية" (صورة)

Lebanon 24
28-03-2022 | 08:00
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اضطر بطل العالم في الملاكمة، الإيرلندي الشمالي كارل فرامبتون، لأخذ حقنة التيتانوس في أحد مستشفيات العاصمة بلفاسات، بعدما أصابته قطة بخدوش خلال محاولته حمايتها من هجوم كلب.

وحاول فرامبتون، الذي اعتزل الملاكمة عن 34 عاما، حماية القطة من التعرض للهجوم من قبل كلب، لكن القطة هاجمته، لينتهي الأمر بإصابته بخدوش في عنقه وفمه.
 


ونشر فرامبتون، البطل السابق في منظمتي "WBA" و"IBF" في الوزن الثقيل، صورا من الحادثة عبر حسابه في "إنستغرام"، مشيرا إلى أنه أنقذ القطة لكنه تعرض لخدوش استدعت توجهه للمستشفى لتلقي العلاج.
المصدر: روسيا اليوم
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