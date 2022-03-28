رياضة

لماذا ترك زاها إنجلترا واختار الأفيال؟.. ساوثغيت يفسر

Lebanon 24
28-03-2022 | 14:00
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قال غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا إنه يتفهم قرار ويلفريد زاها بتمثيل كوت ديفوار وليس إنجلترا، بعد استبعاد مهاجم كريستال بالاس من تشكيلة المنتخب الإنجليزي على مدار سنوات.

وولد زاها في أبيدجان لكنه نشأ في لندن منذ كان عمره 4 سنوات، وخاض مباراتين وديتين مع إنجلترا في 2012 و2013، قبل أن يختار تغيير وجهته الدولية وتمثيل منتخب "الأفيال" في 2016.

وقال ساوثغيت للصحفيين قبل اللعب وديا أمام كوت ديفوار: "ويلفريد لاعب جيد، وعندما كان معنا في فريق تحت 21 عاما كان يمر بفترة صعبة في مانشستر يونايتد، ثم قضى فترة على سبيل الإعارة في كارديف".

وأضاف: "أتذكر عندما ذهبت إلى الفندق، وكان بالاس يلعب خارج أرضه، وقابلت ويلفريد لكنه كان في لحظة اتخذ فيها قراره. أستطيع أن أتفهم الأمر. لقد كان بعيدا عن اللعب الدولي لأربع سنوات".

وأكد ساوثغيت أنه لم يشكك في رغبة زاها في تمثيل إنجلترا.

وقال المدرب الإنجليزي: "أتذكر أني تعرضت لسؤال في هذا الوقت، وسُئلت عن بعض الحالات الأخرى، وقلت إنه يجب على اللاعبين امتلاك الرغبة في تمثيل إنجلترا".

وأضاف: "تعرض الكلام للتحريف قليلا. تسبب ذلك في صناعة أجواء متوترة قليلا مع ويلفريد وستيف باريش (رئيس كريستال بالاس) لفترة. هذا لم يكن تلميحا عن ويلفريد. لا يمكن امتلاك لاعب في شغفه وحماسه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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