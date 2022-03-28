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رياضة
لبنان يختتم تصفيات المونديال بلقاء ايران الثلاثاء
Lebanon 24
28-03-2022
|
11:18
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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية، عن انجاز التدابير الخاصة بمباراة ايران ولبنان التي ستقام في ستاد الإمام الرضا في مدينة مشهد عند الثانية والنصف من بعد ظهر عز الثلاثاء بتوقيت بيروت، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وستفتتح أبواب الإستاد أمام الجمهور قبل 4 ساعات من موعد اللقاء، وفق ما تقرر في الإجتماع الإداري - الفني التنسيقي، الذي عقد صباح اليوم الإثنين وأداره مراقب المباراة الماليزي سوبرمانيان مانيكام.
وحضر ممثل عن الاتحاد الإيراني والمولجون بالتنظيم ومسؤولون عن المنتخبين، ومثل بعثة لبنان مدير المنتخب فؤاد بلهوان والمنسق الإعلامي وديع عبد النور ومسؤول التجهيزات شفيق فارس.
وسيخوض منتخب لبنان المباراة بالزي الأبيض كاملاً (حارس المرمى: اللون الأخضر)، وسيعتمد منتخب ايران اللون الأحمر كاملا (حارس المرمى: اللون الأصفر).
كما عرضت خلال الاجتماع الأمور الإدارية واللوجستية والاجراءات التنظيمية والصحية، التي ستعتمد وفق البروتوكولات المعمول بها.
وسبق لايران الفوز على لبنان في صيدا 2 - 1، بعدما تقدم لبنان 91 دقيقة بإصابة لسوني سعد.
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