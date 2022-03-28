رونالدو ينفجر غضبا: لقد سئمت هذه الأسئلة

أبدى أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو انزعاجه الشديد، من سؤال عما إذا كانت نسخة كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له في مسيرته إذا تأهلت البرتغال للمونديال.وقال رونالدو غاضبا، الإثنين، في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة مقدونيا الشمالية الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر: "لقد سئمت هذه الأسئلة. أنا من يقرر مستقبلي".وتابع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي (37 عاما): "إذا أردت الاستمرار في اللعب، فسأفعل. إذا أردت التوقف، سأتوقف. أنا المسؤول عن هذه القرارات. هذا كل شيء".ومن جهة أخرى، طلب رونالدو من الجماهير البرتغالية مؤازرة المنتخب بكل قوة وحماس في ملعب "دراغاو" في بورتو، الثلاثاء، أمام مقدونيا الشمالية قاهرة الكبار.