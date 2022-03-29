رياضة

من أجل محمد صلاح... هذا ما قرره برشلونة

Lebanon 24
29-03-2022 | 05:00
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يعطي الضوء الأخضر لـ8 لاعبين للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضم محمد صلاح.

محمد صلاح ينتهي عقده في صيف 2023 مع ليفربول، ويسعى برشلونة للتعاقد معه لتنفيذ مطالب المدير الفني تشافي هيرنانديز، وسط عدم توصل الريدز والنجم المصري لاتفاق بشأن تجديد العقد.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلت ما نشرته نظيرتها في إسبانيا "آس" بشأن قرار برشلونة برحيل 8 لاعبين من أجل تمويل صفقة محمد صلاح.

ويسعى برشلونة لتقليل فاتورة الأجور في النادي، للمساعدة في التعاقد مع محمد صلاح، بالإضافة لـ رافينيا من ليدز يونايتد، وثنائي تشيلسي، كريستنسن وسيزار أزبلكويتا.

ويسعى برشلونة للتخلي عن حارس المرمى البرازيلي نيتو، وأحد قادة الفريق سيرجي روبيرتو، بالإضافة للثنائي الفرنسي في الدفاع، كليمنت لينجليه، وصامويل أومتيتي، والشاب أوسكار مينجويزا.

بالإضافة إلى ذلك، المهاجم الهولندي لوك دي يونج، وموهبة وسط الملعب ريكي بويج، وأخيرًا الدنماركي مارتن برايثويت.

ورغم أن برشلونة يحاول تجديد عقد روبرتو، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، مما يجعل مستقبل المدافع الإسباني غير مؤكد في كامب نو.
 
(بطولات)
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