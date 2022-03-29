بعد غياب شهرين.. هذا اللاعب الشهير يظهر مجددا في باريس سان جرمان

تعافى سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان من إصابته العضلية التي أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين.وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن راموس شارك في المران الجماعي، وبات جاهزا لمواجهة لوريان يوم الأحد المقبل، في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.ولفتت إلى أن المدافع الإسباني المخضرم سيحتفل بعيد ميلاده الـ36، يوم الأربعاء المقبل.وكان آخر ظهور لسيرجيو راموس بالقميص الباريسي في مباراة ريمس، يوم 23 كانون الثاني الماضي في الجولة 22 من الليج وان.وابتعد راموس بسبب تجدد إصابته في عضلة الساق، التي أبعدته أكثر من 3 أشهر مطلع الموسم الجاري.من جانبها، ذكرت شبكة "فرانس بلو" أن نيمار جونيور، تواجد في مقر تدريبات بي إس جي، بعد عودته من معسكر منتخب البرازيل، حيث نال بطاقة صفراء، ستحرمه من مباراة بوليفيا في الجولة الأخيرة من التصفيات.