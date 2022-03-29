رياضة

تصفيات "مونديال قطر"... إليكم جدول مواعيد مباريات نهائي الملحق الأوروبي

Lebanon 24
29-03-2022 | 11:00
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تشهد الملاعب الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء، إقامة مباراتين مصيريتين في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال "قطر 2022".

وسيكون جدول المواجهتين كالتالي:

 المسار الثاني من الملحق الأوروبي

بولندا - السويد

 المسار الثالث

البرتغال- مقدونيا الشمالية

تجدر الإشارة إلى أن منافس ويلز في المباراة النهائية للمسار الأول من الملحق الأوروبي لم يتحدد بعد، وذلك بعد تأجيل لقاء أوكرانيا واسكتلندا في نصف النهائي بسبب الأوضاع في أوكرانيا.

ومن المرتقب أن يقام نهائي المسار الأول في حزيران المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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