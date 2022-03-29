تصفيات "مونديال قطر"... إليكم جدول مواعيد مباريات نهائي الملحق الأوروبي

تشهد الملاعب الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء، إقامة مباراتين مصيريتين في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال "قطر 2022".وسيكون جدول المواجهتين كالتالي:المسار الثاني من الملحق الأوروبيبولندا - السويدالمسار الثالثالبرتغال- مقدونيا الشماليةتجدر الإشارة إلى أن منافس ويلز في المباراة النهائية للمسار الأول من الملحق الأوروبي لم يتحدد بعد، وذلك بعد تأجيل لقاء أوكرانيا واسكتلندا في نصف النهائي بسبب الأوضاع في أوكرانيا.ومن المرتقب أن يقام نهائي المسار الأول في حزيران المقبل.