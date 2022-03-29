رياضة

تطور لافت في دوري أبطال أوروبا... مشاركة فرق "غير متأهلة"؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 14:00
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في تطور سيكون لافتا بدوري أبطال أوروبا، يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إمكانية دعوة بعض الفرق غير المتأهلة إلى البطولة من أجل المشاركة فيها.


وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن اختيار الفرق التي توجه لها الدعوة سيكون بناء على تقييم تراكمي لنتائجها خلال 5 سنوات سابقة للنسخة التي ستدعى إليها.

وطرحت الفكرة للنقاش خلال اجتماع جرى الإثنين، لكن تطبيقها لن يكون قبل عامين من الآن على الأقل، وفقا للصحيفة.

وعلى سبيل المثال، إن لم يستطع فريق إنجليزي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز، ربما يكون بوسعه المشاركة إن حصل على اللقب خلال 5 سنوات من النسخة المعنية.


ومن الممكن أن تخدم هذه الميزة فرقا كبرى إذا تعثرت في موسم ما، وفشلت في التأهل المباشر للبطولة الأوروبية الأهم عبر الدوري المحلي.

وتتهافت الفرق الأوروبية للمشاركة في دوري الأبطال، من أجل الاستفادة من المداخيل المادية الكبيرة التي تمنح لها عبر المشاركة فقط، ناهيك عن تحقيق نتائج جيدة.
المصدر: سكاي نيوز
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