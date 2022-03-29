رياضة

كوديرميتوفا تودع بطولة ميامي من الدور الرابع

Lebanon 24
29-03-2022 | 16:00
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خرجت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا من الدور الرابع لبطولة ميامي الأميركية للتنس ذات الألف نقطة والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين دولار، إثر خسارتها أمام التشيكية بيترا كفيتوفا.

وخسرت الروسية المصنفة 23 عالميا، أمام التشيكية المصنفة 32 عالميا، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 7-6 و6-4.

وتخوض كفيتوفا اختبارا صعبا في الدور ربع النهائي، حيث ستلعب ضد البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا حاليا، والتي سترتقي إلى صدارة التصنيف العالمي الشهر المقبل للمرة الأولى في تاريخها.

ومع اعتزال المصنفة أولى عالميا، الأسترالية آشلي بارتي الأسبوع الماضي، وطلبها الخروج من القائمة العالمية، فإن شفيونتيك ستتصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي سيتم تحديثه في الرابع من إبريل المقبل، بعد أن كانت قبل عام ونصف في المركز 54.
المصدر: روسيا اليوم
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