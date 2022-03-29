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رياضة
رسمياً بعد خسارته أمام إيران... لبنان يُودّع حلم التأهل لـ"مونديال قطر"
Lebanon 24
29-03-2022
|
09:53
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ختم لبنان مشواره في تصفيات المجموعة الاولى من الدور النهائي الآسيوي المؤهل لمونديال قطر 2002، بخسارة أما مضيفته إيران 0 - 2 (الشوط الاول 0 - 1)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم ستاد الإمام الرضا في مدينة مشهد.
وسجل للمنتخب الإيراني الذي حجز باكرا مقعده في نهائيات المونديال القطري، سرادار أزمون وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين 35 و72. وبذلك تكون إيران جددت فوزها على لبنان، بعدما قلبت تخلفها في ملعب صيدا ذهابا 0 - 1 في 11 تشرين الثاني الماضي الى فوز 2 - 1، علما انها سجلت إصابتين في الوقت المحتسب بدل ضائع للمباراة.
كما أنهى لبنان مشواره في هذه التصفيات بست نقاط جمع خمس منها خارج الديار بتعادله مع كل من الامارات والعراق سلبا، وفوزه على سوريا 3 - 2. في حين انتزع نقطة واحدة من العراق على أرضه إيابا في ملعب صيدا البلدي حيث خاض كل مبارياته بتعادله وإياه 1 - 1.
وكان لبنان جمع خمس نقاط في هذا الدور القاري الحاسم الذي خاضه مرة واحدة في تصفيات مونديال البرازيل، علما انه فاز على إيران وقتذاك في بيروت 1 - 0 برأسية لرضا عنتر، وتعادل مع أوزبكستان وكوريا الجنوبية في بيروت 1 - 1.
وسبق للبنان التأهل لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الصين السنة المقلبة، بعد بلوغه هذا الدور من التصفيات الآسيوية المزدوجة للمسابقتين القارية والعالمية.
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