رياضة

بوغبا يكشف عن حلم محرز: هذا ما وعدني به

Lebanon 24
29-03-2022 | 23:00
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كشف الغيني ماتياس بوغبا عن الوعد الذي قطعه له الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل سنوات عندما كان ينشط برفقته في فريق "كيمبر - Quimper" الفرنسي لكرة القدم.
وقال شقيق بول بوغبا في حواره مع موقع "SO FOOT" اليوم الثلاثاء: "أتذكر. جيدا أن محرز كان يقوم بمراوغات مذهلة، ليست جديدة علي، تحسن كثيرا من الناحية التكتيكية والعقلية والإحصائيات تتكلم عنه".
وأضاف عن الوعد الذي قطعه له قائد الخضر: "رياض قال لي سترى يوما. سأصبح لاعبا عظيما، الوعد جسده على أرض الواقع. في انتظار ما سيقوم به مستقبلا".
وختم ماتياس بوغبا: "عشت معه في كيمبي في 2010، كنا رفقاء في السكن، التقينا في الفريق. رياض من باريس، لذا نتفاهم بشكل جيد. تابعته في لوهافر وليستر، ولا زالت على اتصال معه".
المصدر: روسيا اليوم
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