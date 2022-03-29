بوغبا يكشف عن حلم محرز: هذا ما وعدني به

كشف الغيني ماتياس بوغبا عن الوعد الذي قطعه له الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل سنوات عندما كان ينشط برفقته في فريق "كيمبر - Quimper" الفرنسي لكرة القدم.

وقال شقيق بول بوغبا في حواره مع موقع "SO FOOT" اليوم الثلاثاء: "أتذكر. جيدا أن محرز كان يقوم بمراوغات مذهلة، ليست جديدة علي، تحسن كثيرا من الناحية التكتيكية والعقلية والإحصائيات تتكلم عنه".

وأضاف عن الوعد الذي قطعه له قائد الخضر: "رياض قال لي سترى يوما. سأصبح لاعبا عظيما، الوعد جسده على أرض الواقع. في انتظار ما سيقوم به مستقبلا".

وختم ماتياس بوغبا: "عشت معه في كيمبي في 2010، كنا رفقاء في السكن، التقينا في الفريق. رياض من باريس، لذا نتفاهم بشكل جيد. تابعته في لوهافر وليستر، ولا زالت على اتصال معه".