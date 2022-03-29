رياضة

الإمارات تتأهل إلى "ملحق كأس العالم"

Lebanon 24
29-03-2022 | 13:12
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بلغت الإمارات الآسيوي لتصفيات مونديال 2022 في كرة القدم حيث ستلاقي أستراليا، بعد فوزها على ضيفتها كوريا الجنوبية 1-صفر، الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث.
وكان الفوز يكفي الإمارات بصرف النظر عن نتيجة مطاردها في المركز الثالث العراق الذي تعادل مع سوريا 1-1 في الوقت عينه ضمن المجموعة الأولى.
والفائز بين الإمارات وأستراليا في الدوحة يوم 7 يونيو يواجه خامس تصفيات أميركا الجنوبية (البيرو أو كولومبيا أو تشيلي) على بطاقة مؤهلة إلى المونديال القطري.
وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنتا التاهل سابقاً عن هذه المجموعة، واليابان والسعودية عن الثانية التي حلت فيها استراليا ثالثة.
وأنهت إيران المجموعة في الصدارة برصيد 25 نقطة بعد فوزها، الثلاثاء، على ضيفها اللبناني 2-صفر، أمام كوريا الجنوبية (23)، وبفارق كبير عن الإمارات (12) والعراق (9) وكل من سوريا ولبنان (6).
وسجل للمنتخب الإماراتي الذي يأمل بلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد 1990 عندما ودّع من دور المجموعات، الجناح الشاب حارب عبدالله مطلع الشوط الثاني من تسديدة أرضية بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى (54).
ووضعت الإمارات حداً لسلسلة كوريا الجنوبية التي لم تخسر في الدور الثالث.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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