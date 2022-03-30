رياضة

بعد ضياع حلم المونديال.. إنتهاء عقد كيروش مع منتخب مصر

Lebanon 24
30-03-2022 | 05:00
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انتهى عقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع الفراعنة بشكل رسمي.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة اتحاد الكرة، والذي تعاقد مع كيروش لتدريب منتخب مصر كشف تفاصيل تعاقد المدرب البرتغالي مع الفراعنة.
 
وقال مجاهد في تصريحات سابقة يوم 12 ديسمبر 2021، إن عقد كيروش مع منتخب مصر يستمر حتى 18 ديسمبر 2022 وهو يوم نهاية كأس العالم في قطر. وفي حالة عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم ينتهي العقد تلقائيا.
 
(بطولات)

 
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