تفوّق على رونالدو.. هذا اللاعب يمتلك أسطول السيارات الأغلى بين نجوم كرة القدم

يفتخر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بامتلاكه أغلى أسطول سيارات بين نجوم كرة القدم في العالم، يتضمن إصدارًا خاصًّا من سيارة فيراري تزيد قيمتها على 33 مليون دولار.ووفقًا لبحث أجراه موقع (ManySpins.com)، فإن ميسي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرة الذهبية (7 مرات) يتباهى بأغلى مجموعة سيارات وتسجيله رقما قياسيا خارج الملاعب على غرار إنجازاته الضخمة داخلها.ويتكون أسطول سيارات ميسي الضخم من 13 سيارة، بقيمة إجمالية تزيد على 37 مليون دولار، متفوقا على إجمالي سعر أسطول غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بنحو 13 مليونا.وكما أن الاثنين يتقاسمان الأرقام القياسية بكرة القدم الحديثة في ظل جدال حول أفضلية كل منهما بلقب الأفضل في التاريخ، فإنهما الأغنى بين نجوم الساحرة المستديرة على مر العصور، وبين أغنى الرياضيين في العالم بثروة تفوق المليار دولار.وسر تفوق ميسي على رونالدو في سباق أساطيل السيارات يكمن في امتلاك النجم الأرجنتيني سيارة فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي الفريدة من نوعها التي اقتناها في مزاد رفيع المستوى بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2016 بقيمة زادت على 33 مليون دولار.ويعود صنع السيارة الفريدة لعام 1957، ويُعتقد أنها واحدة من 4 سيارات فقط من هذا الموديل تم تصنيعها على الإطلاق.ووقتها أحاط الكثير من الغموض بهوية المشتري المجهول للسيارة الباهظة الثمن، حتى أنهى ميسي التكهنات بكشفه عبر حسابه على إنستغرام أنه كان المشتري المحظوظ بالسيارة النادرة.وليست فيراري النادرة الوحيدة في أسطول سيارات ميسي، الذي يمتلك أيضًا إصدارًا خاصًا من سيارة "إف430 سبايدر" (F430 Spider)، المزودة ببرامج محاكاة ديناميكية هوائية، وقادرة على الانتقال من 0 إلى 60 في 3.6 ثوان.يمتلك نجم فريق باريس سان جيرمان أيضا سيارة باجاني زوندا رودستر، وهي واحدة من أغلى السيارات في العالم، والتي لا تعتبر في الواقع قانونية على الطرق.ويقتني ميسي أيضا سيارة مرسيدس (SLS AMG) المبهرجة واثنتين من سيارات مازيراتي، كما يمتلك العديد من سيارات أودي ورينج روفرز، بالإضافة إلى لكزس ودودج تشارجر وكاديلاك إسكاليد وحتى ميني كوبر.وربما يكون النموذج الأكثر غرابة ضمن سيارات ميسي هو احتفاظه بسيارة تويوتا بريوس الموفرة للطاقة، التي تم إهداؤها له بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية عام 2011 بعد أن قاد برشلونة إلى لقب البطولة.