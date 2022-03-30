لبنان بسجل نظيف في بطولة غرب آسيا بالتنس تحت 12 سنة

دخلت بطولة غرب آسيا بالتنس للفئة العمرية تحت ال12 سنة للذكور والاناث التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة على ملاعب النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك حتى الجمعة 1 نيسان المقبل وتحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للتنس مراحلها الحاسمة.فمع انتهاء منافسات اليوم الثالث، انحصر لقب فئة الذكور بين لبنان وايران والبحرين واليمن.وسيتواجه الخميس في الدور نصف النهائي لبنان مع اليمن، بينما ستتواجه ايران مع البحرين.والمطلوب تأهل دولتين في فئة الذكور ودولتين في الاناث الى بطولة آسيا التي ستقام في كازاخستان الصيف المقبل.وفي نتائج فئة الذكور وبقيادة المدرب نيقولا ساسين، حقق لبنان فوزه الثالث على التوالي ومن دون خسارة على البحرين 2-1، ليحسم وطن الأرز مواجهته مع البحرينيين في المجموعة الثالثة والحاسمة بالتاي بريك.في فئة الفردي فاز اللبناني يان الفتريادس على البحريني طلال السيد(6-4)(6-0)، والبحريني هاشم التبلي على اللبناني كريستوف ابو هاشم (6-2)(6-2).وخلص المنتخبات مجموعة "سوبر تاي بريك" حاسمة في فئة الزوجي، ففاز لبنان عبر اللاعبين الفتريادس وابو هاشم (10-5) وحسم المواجهة مع البحرين وليتأهل لبنان الى الدور نصف النهائي ليواجه اليمن الخميس.وفي باقي نتائج الذكور، فازت ايران على العراق(3-0) واليمن على سوريا(2-1) وقطر على سلطنة عمان (3-0).وعند الاناث وبقيادة المدربة ناهيا ابو خليل، واصل لبنان انتصاراته كالذكور من دون خسارة وفاز الأربعاء على سلطنة عمان(3-0.في الفردي، فازت اللبنانية هيفاء الجندي على العمانية تاليا البوسيدي(6-1)(6-1) واللبنانية رينا الجسر على عرين العزكاوي(6-0)(6-1). وفي الزوجي فازت الجندي والجسر على البوسيدي والعزكاوي بمجموعتين لصفر.يشار الى أن بطولة غرب آسيا مؤهلة الى بطولة آسيا التي ستقام في كازاخستان الصيف المقبل.وتتأهل دولتان في فئة الذكور ودولتان في فئة الاناث الى نهائيات البطولة القارية.وقاد المباريات الحكام ألكس كتورة وجوي خليل وجوني عيد ومحمود عوض وجايسن خوري.