أفضل تشكيلة لنجوم خارج المونديال

شهدت الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في قطر شهر تشرين الثاني المقبل، نهاية حلم كثير من الأسماء الكبيرة، بما في ذلك نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي.ويمكن للنجوم الذين فشلت منتخبات بلادهم في الوصول إلى المونديال القطري أن يجتمعوا في تشكيلة ضاربة من العيار الثقيل، وضعتها صحيفة "صن" البريطانية.يتصدر الهجوم في التشكيلة نجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرليغ هالاند، الذي لم يتمكن رفة منتخبه، من تحقيق الحلم المونديالي، وهو اللاعب الذي تتصارع كبار أندية أوروبا على الظفر بخدماته.ويضاف إلى التشكيلة مواطنه، صانع ألعاب أرسنال الإنكليزي، مارتن أوديغارد في توليفة النجوم الغائبين عن العرس العالمي.وبما أن المنتخب المصري ضيع فرصة التأهل، وضعت الصحيفة اللاعب المتألق محمد صلاح، صانع ألعاب ليفربول الإنكليزي، في الهجوم ضمن التشكيلة الغائبة عن المونديال.يُذكر أن صلاح أهدر ركلة جزاء، خلال الضربات الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لمنتخب السنغال.على الجانب الأيسر من الهجوم، وضعت الصحيفة زميل صلاح في ليفربول، اللاعب الكولومبي، لويس دياز، الذي أقصي من المشاركة في المونديال، بعد هزيمة كولومبيا في المباراة النهائية لأميركا الجنوبية أمام بيرو.وفي ذات التشكيلة، يظهر اسم عربي آخر، وهو الجزائري، رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي، والذي حرم رفقة منتخب بلاده من التأهل للمونديال، إثر خسارته على أرضه أمام الكاميرون في الثواني الأخيرة.وسجل الكاميروني، كارل توكو إيكامبي، هدفاً قاتلا ضد المحاربين، بعد أربع دقائق من الوقت الإضافي من الوقت المحتسب بدل الضائع، مما جعل الكاميرون تتأهل للبطولة باحتساب الأهداف المسجلة خارج الأرض.خط الوسط، في هذه التشكيلة، يرتكز على ثنائي الدوري الإنكليزي، المالي إيف بيسوما، الذي يلعب في صفوف نادي برايتون، والإيطالي جورجينيو، لاعب تشيلسي.هزيمة إيطاليا المحرجة، أمام مقدونيا، جعلت جورجينيو ينضم إلى زملائه ليوناردو سبيناتزولا وجورجيو كيليني في قائمة أفضل 11 لاعبًا لن يشاركوا في كأس العالم.ويتقدم قائد منتخب السويد ومدافع مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف في مركز الظهير بعد أن خرج منتخب السويد من التصفيات إثر خسارته من بولندا في المباراة الفاصلة الثلاثاء.كما تضم التشكيلة كل من مواطنيه ألكسندر إيزاك وزلاتان إبراهيموفيتش الغائبان البارزان عن كأس العالم كذلك.وأخيرًا، أكمل حارس أتلتيكو مدريد، السلوفيني، يان أوبلاك الفريق، بعد أن أقصيت سلوفينيا من المنافسة.ولم يتم تأكيد حصول كل من ويلز واسكتلندا بعد على مكان في كأس العالم.وإذا فشل المنتخبان في التأهل، فإن غاريث بيل وأندرو روبرتسون وكيران تيرني، مرشحون محتملون للانضمام إلى هذه القائمة.وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر، في 21 تشرين الثاني، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 18 كانون الأول.