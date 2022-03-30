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رياضة
مونريال يكشف "مشاكل" مسعود أوزيل
Lebanon 24
30-03-2022
|
23:00
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صرح الإسباني المخضرم، ناتشو مونريال، مدافع نادي ريال سوسييداد لكرة القدم، بأن الألماني مسعود أوزيل زميله السابق في أرسنال، واجه مشاكل مع الجميع في الفريق الإنجليزي.
وقال مونريال (36 عاما) في مقابل مع مجلة(4-4-2): "معضلة أوزيل هي أنه واجه المشاكل مع الجميع تقريبا، لقد انتهى الأمر بشكل سيء بينه وبين أرسن فينغر، ولم يلعب معه المباريات القليلة في نهاية الموسم ثم حاول إيمري استعادته وجعله قائدا لنا".
وتابع "في البداية منحه إيمري الثقة وشارك معه كثيرا لكن المدرب أدرك أنه هناك لاعبين كانوا في حال أفضل، أوزيل كان أحد أفضل اللاعبين في الفريق وأكثرهم أجرا لكنهم رأوا بأنه لم يكن في المستوى المطلوب".
وختم مونريال حديثه بالقول: "ربما أوزيل كان جيدا مع الجميع على المستوى الشخصي، لكن بوصفه لاعب كرة قدم، واجه الكثير من المشكلات، وغاب كثيرا عن المباريات بسبب الإصابة".
وانضم مسعود أوزيل (33 عاما) إلى صفوف أرسنال صيف 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو، وشارك في 254 مباراة مع الفريق الإنجليزي في جميع المسابقات، سجل خلالها 44 هدفا، إضافة إلى 77 تمريرة حاسمة، لكنه رحل عن النادي اللندني صيف 2021 باتجاه فنربخشة التركي، نظرا لعلاقاته السيئة باللاعبين وبسبب أجره المرتفع، ومستواه الذي رأى كثيرون أنه لا يرتقي لطموحات المدربين.
وتعرض أوزيل للإيقاف حتى إشعار آخر الأسبوع الماضي، مع فنربخشة بسبب سوء مستواه.
وتبدو مسيرة أوزيل في تركيا متواضعة للغاية، إذ غاب عن 13 مواجهة لأسباب مختلفة، واكتفى بتسجيل 9 أهداف، وصناعة هدفين فقطـ خلال 26 مباراة رسمية.
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