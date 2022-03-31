ما حقيقة إقامة كأس العالم كل سنتين؟

لن يكون اقتراح إقامة كأس العالم لكرة القدم كل سنتين بدلاً من أربع ضمن جدول أعمال كونغرس الاتحاد الدولي في الدوحة، وسط معارضة شديدة للفكرة وتحديداً من أوروبا وأميركا الجنوبية، في حين سيبحث مسؤولو القارات عن فكرة أخرى تضمّ أفضل المنتخبات العالمية.وفي وقت لم تبدأ أي «محادثات ملموسة»، فإن الاتحادات القارية بدأت تفكّر بنسخة جديدة من كأس القارات تضم منتخبات من أميركا الجنوبية وأوروبا بحسب مصادر مقرّبة من المفاوضات.وهناك إمكانية البحث في توسيع مسابقة دوري الأمم الأوروبية لتشمل منتخبات من قارة كونميبول، بحسب ما أشارت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.أما البند الأساسي على أجندة فيفا فهو بحث العقوبات المفروضة على كرة القدم الروسية بعد غزو البلاد لأوكرانيا.واقترح رئيس فيفا جاني إنفانتينو إقامة بطولة عالمية كل عامين اعتباراً من عام 2026، وقد عارضها الاتحادان الأوروبي (ويفا) والأميركي الجنوبي (كونميبول) بشدّة في حين بدا الاتحادان الأفريقي والآسيوي في موقف مغاير.ودخلت اللجنة الأولمبية الدولية على الخط وأعربت عن مخاوفها بشأن المسابقة.وقال مسؤول كرة قدم رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية شرط عدم الكشف عن هويته «لن يحدث ذلك أبداً».