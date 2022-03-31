من سيتأهل لمونديال قطر في حال إستبعاد إيران؟

كشفت تقارير إعلامية، أن هناك احتمالا لمشاركة منتخب إيطاليا في نهائيات مونديال "قطر 2022"، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على استبعاد إيران المتأهلة سلفا للعرس الكروي العالمي.وكان منتخب إيطاليا حديث وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بعد فشله في بلوغ المونديال القطري إثر تعرضه لهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام منتخب مقدونيا الشمالية المتواضع (0-1)، في نصف نهائي الملحق الأوروبي.وروجت وسائل إعلام إيطالية خلال الساعات القليلة الماضية، أخبارا عن إمكانية تأهل منتخب "الأتزوري" إلى المونديال القطري في حال معاقبة إيران بالاستبعاد من المونديال بسبب منع السيدات الإيرانيات من حضور مباراة المنتخب الإيراني وضيفه اللبناني في التصفيات الثلاثاء الماضي.وذكرت صحيفة "Sport Mediaset"، أنه لا يمكن استبعاد منتخب متأهل بالفعل للمونديال (إيران) إلا في حالة إيقاف أو طرد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للاتحاد الإيراني.وفي حال حدوث ذلك، يرجح وفقا لـ"footballitalia"، أن يستدعي "الفيفا" المنتخب الذي يتمتع بأعلى تصنيف بين المنتخبات غير المتأهلة لكأس العالم.وسيكون هذا المنتخب هو إيطاليا، حامل لقب بطولة كأس أوروبا الأخيرة والفائز بكأس العالم أربع مرات.ولم يتم طرد أي منتخب في التاريخ من كأس العالم بعد التأهل، لذا ستكون خطوة استبعاد إيران غير مسبوقة.