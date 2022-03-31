رياضة

من سيتأهل لمونديال قطر في حال إستبعاد إيران؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-937219-637843257410276061.jpg
Doc-P-937219-637843257410276061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير إعلامية، أن هناك احتمالا لمشاركة منتخب إيطاليا في نهائيات مونديال "قطر 2022"، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على استبعاد إيران المتأهلة سلفا للعرس الكروي العالمي.

وكان منتخب إيطاليا حديث وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بعد فشله في بلوغ المونديال القطري إثر تعرضه لهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام منتخب مقدونيا الشمالية المتواضع (0-1)، في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وروجت وسائل إعلام إيطالية خلال الساعات القليلة الماضية، أخبارا عن إمكانية تأهل منتخب "الأتزوري" إلى المونديال القطري في حال معاقبة إيران بالاستبعاد من المونديال بسبب منع السيدات الإيرانيات من حضور مباراة المنتخب الإيراني وضيفه اللبناني في التصفيات الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "Sport Mediaset"، أنه لا يمكن استبعاد منتخب متأهل بالفعل للمونديال (إيران) إلا في حالة إيقاف أو طرد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للاتحاد الإيراني.

وفي حال حدوث ذلك، يرجح وفقا لـ"footballitalia"، أن يستدعي "الفيفا" المنتخب الذي يتمتع بأعلى تصنيف بين المنتخبات غير المتأهلة لكأس العالم.

وسيكون هذا المنتخب هو إيطاليا، حامل لقب بطولة كأس أوروبا الأخيرة والفائز بكأس العالم أربع مرات.

ولم يتم طرد أي منتخب في التاريخ من كأس العالم بعد التأهل، لذا ستكون خطوة استبعاد إيران غير مسبوقة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2022-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-03-31
08:00 | 2022-03-31
05:00 | 2022-03-31
02:00 | 2022-03-31
23:17 | 2022-03-30
23:00 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website