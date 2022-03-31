رياضة

رسالة من محمد صلاح للاعبي منتخب مصر... ماذا قال؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 14:00
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وجه النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، رسالة إلى زملائه بعد خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح وخطفت السنغال بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء.

وتحدث لاعب ليفربول الإنجليزي إلى زملائه بعد نهاية اللقاء في فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قال خلاله: فخور باللعب معكم، بالنسبة لي أنتم من أفضل الأجيال التي لعبت معها، رغم أنني زاملت الجيل السابق، لكنكم مجموعة من الرجال، والهزيمة جاءت بركلات الترجيح. وختم صلاح حديثه للاعبي المنتخب المصري، قائلا: كان لي الشرف باللعب معكم.
المصدر: العربية
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