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رياضة
قبل قرعة مونديال قطر 2022.. الكشف عن مستويات المنتخبات
Lebanon 24
31-03-2022
|
23:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، تصنيف المنتخبات الدوري لشهر مارس الجاري، وذلك عشية سحب قرعة كأس العالم "قطر 2022"، في العاصمة القطرية الدوحة.
وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022، قبل القرعة إلى 4 مستويات، وذلك بحسب ترتيب كل منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر مارس، الذي صدر اليوم الخميس.
وتتواجد في كل مستوى 8 منتخبات، ويتواجد منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره ممثل البلد المستضيف.
وفي ما يلي مستويات المنتخبات:
المستوى الأول: قطر، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا، البرتغال.
المستوى الثاني: الدنمارك، هولندا، ألمانيا، المكسيك، الولايات المتحدة الأميركية، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي.
المستوى الثالث: السنغال، كندا، بولندا، إيران، كوريا الجنوبية، صربيا، المغرب، اليابان.
المستوى الرابع: السعودية، تونس، الإكوادور، الكاميرون، غانا، إضافة إلى 3 منتخبات ستتحدد في الملحق).
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