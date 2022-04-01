رياضة

محمد صلاح يلمّح بالإعتزال؟

Lebanon 24
01-04-2022 | 02:00
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وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رسالة إلى اللاعبين بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وأرسل خلالها إشارات تلمح إلى اعتزاله اللعب دوليا.

وقال محمد صلاح داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء: "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".

وتابع: "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي".

وشدد صلاح "فخور باللعب معكم وكان شرفا لي، وما حدث لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة".

واختتم صلاح رسالته: "لا يوجد الكثير من الكلام الذي يمكنني قوله ولكن كان شرفا لي اللعب معكم سواء كنت موجود بعد ذلك أو لا".

وقاطع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي صلاح في رسالته قائلا: "ستكون موجودا".
 
المصدر: سكاي نيوز
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