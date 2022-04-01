رياضة

"التحكيم فاضح"... الجزائر تطالب بإعادة مباراة الكاميرون

Lebanon 24
01-04-2022 | 05:00
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طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإعادة مباراة المنتخب الأول ضد الكاميرون بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

الجزائر كانت تعرضت لهزيمة قاتلة على يد الكاميرون بهدفين مقابل هدف، لتتأهل الأسود بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، وذلك  الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “مصطفى تشاكر”، ضمن لقاءات إياب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
 
وشهدت المباراة بعض الأخطاء التحكيمية من قبل حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما، والذي قاد المباراة تحكيميًا، وانتقده مدرب محاربي الصحراء جمال بلماضي.

وقال الاتحاد الجزائري في بيانه: "يُناشد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاتحاد الدولي (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون في 29 مارس 2022".

وأضاف: "الاتحاد الجزائري مُصمم على استخدام جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقها وإعادة المباراة في ظل ظروف تضمن نزاهة التحكيم وتحيزه".

واختتم: "كما يُطالب الاتحاد الجزائري بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون".
المصدر: روسيا اليوم
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