تصويب "الليزر" على محمد صلاح في مباراة السنغال "تسبب له بعمى مؤقت"... إليكم التفاصيل

قال الدكتور معتز صبري أستاذ طب العيون بجامعة طنطا، إن تنفيذ محمد صلاح، لركلة جزاء أمام السنغال، بهذه الطريقة، يدل على تأثره بالليزر وعدم رؤيته للمرمى بشكل جيد.

وأضاف الدكتور معتز صبري، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن تأثير الليزر على البصر سلبي للغاية وقد يسبب أضرارا بالغة حيث أن قوة الشعاع الواحد من الليزر تصل لـ 150 وات.وتابع: «الليزر نوع من الموجات يخرج منه ضوء مركز جدا، قد يتسبب في الإصابة بعمى مؤقت، بجانب حرق بشبكية العين».وأكمل: «في حال عدم تسبب الليزر، في الإصابة بعمى مؤقت، فستصيب الشخص بنقطة سوداء تقلل من تركيزه وتشتيت في الرؤية، مثلما حدث مع لاعبي المنتخب أثناء تنفيذ ركلات الترجيح».