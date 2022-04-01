رياضة

صورة ميسي مع مشجع في تصفيات "مونديال قطر" تشعل مواقع التواصل

Lebanon 24
01-04-2022 | 11:00
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أشعلت صورة لليونيل ميسي مع أحد المشجعين، بعد نهاية مواجهة الإكوادور والأرجنتين في المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود سبب تداول الصورة على نطاق واسع، إلى وضعية ميسي، الذي بدا في الصورة وكأنه يتعرض للخطف أو تم إرغامه على القيام بشيء لم يكن مستعدا لفعله، بينما ظهر المشجع الذي كان يرتدي قميص منتخب الإكوادور وهو يبتسم ويضع يده حول رقبة النجم الأرجنتيني.

واحتفى المشجع بالتقاط هذه الصورة عبر حسابه في موقع "إنستغرام" حيث كتب: "إنك تعيش مرة، ومرة فقط تكفيني لأنني قابلت أعظم لاعب في كل العصور. أشكرك (ميسي) على كل اللحظات السعيدة التي قدمتها لي على مر السنين مع كرة القدم الجميلة. أحبك وهذه اللعبة".

وانتهت مواجهة منتخبي الإكوادور والأرجنتين بالتعادل 1-1 وتأهلا سويا إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".
 
المصدر: روسيا اليوم
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