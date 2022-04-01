قرعة كأس العالم 2022.. لا مفر من "مجموعة الموت"

بموجب الترتيب الجديد للفيفا وقعت منتخبات ألمانيا وهولندا في التصنيف الثاني في قرعة كأس العالم 2022 التي ستجرى مساء اليوم الجمعة في الدوحة، مما يجعل مجموعة الموت حتمية في البطولة المقبلة ولا مفر منها.وفي هذه القرعة يتم وضع المنتخبات المتأهلة في 4 تصنيفات أو أوعية (Pot) اعتمادا على ترتيبها في التصنيف الدولي للفيفا.يتضمن الوعاء الأول: البرازيل وبلجيكا وفرنسا والأرجنتين وإنكلترا وإسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى قطر الدولة المضيفة.ويتضمن الوعاء الثاني: هولندا والدنمارك وألمانيا والمكسيك وسويسرا وأميركا والأوروغواي وكرواتيا.ويتضمن الوعاء الثالث: السنغال وإيران واليابان والمغرب وتونس وصربيا وبولندا وكورويا الجنوبية.بينما يتضمن الوعاء الرابع: الكاميرون وكندا والإكوادور والسعودية وغانا والفائز من (الإمارات/أسترالياXالبيرو) والفائز من (كوستاريكاXنيوزيلندا) والفائز من (أوكرانيا/أسكتلنداXويلز).وفي هذه القرعة يتم سحب فريق من الوعاء الأول ثم فريق من الوعاء الثاني ثم الثالث والرابع لتكتمل المجموعة. ويتم تكرار نفس العملية مع المنتخبات المتبقية في الوعاء الأول.وسيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخباً، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.وبناء على التصنيف وقواعد القرعة فإن "مجموعة الموت" ستكون حتمية في كأس العالم المقبلة.