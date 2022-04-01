رياضة

كلوب يوجه كلمة لمحمد صلاح.. ويعلق على "ليزر" ركلات الترجيح

Lebanon 24
01-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-937746-637844368919735461.jpg
Doc-P-937746-637844368919735461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد يورغن كلوب مدرب ليفربول على مساندته لمحمد صلاح نجم فريقه والذي خسر التأهل لكأس العالم 2022 بعد هزيمة مصر بركلات الترجيح أمام السنغال الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب الألماني: "محمد صلاح يريد الفوز مرة أخرى. رغبته ستعلو الآن أكثر من أي وقت مضى. إنه ذكي جدا، يعرف أن السنغال فريق قوي جدا الآن. لديهم جيل جيد. صلاح بخير".

وأضاف: "سعيد جدا لساديو ماني وأشعر بصلاح. الليزر في ركلات الترجيح لم يكن شيئا جيدا. يختلف الأمر حين يتنافس زميلان في مباراة كبيرة مثل هذه لكنهما محترفان للغاية. سيتعاملان مع الأمر بالشكل الصحيح".
 
وتابع: "السنغال أقوى فريق في إفريقيا ومصر صعبت مهمتهم مرتين، لم تكن محظوظة في قرعة التصفيات".

وأبدى كلوب سعادته بتقارير قالت إن الدوري الإنجليزي قد يعود لقاعدة الخمسة تبديلات، إذ قال: "أخبار سارة المباريات لن تقل، الآن الدوري الإنجليزي تفهم ذلك".
 
وأشار إلى أن المدافع ترينت ألكساندر-أرنولد قد يشارك ضد واتفورد، السبت بالقول: "أراد اللعب مع إنجلترا لكن لم يستطع، مشاركته ستعتمد على التدريب. أعتقد أنه سيكون جاهزا لمانشستر سيتي".

ويحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة من 29 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

ويستضيف ليفربول فريق واتفورد، ظهر السبت، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-04-02
02:00 | 2022-04-02
15:15 | 2022-04-01
14:30 | 2022-04-01
14:00 | 2022-04-01
11:00 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website