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رياضة
كلوب يوجه كلمة لمحمد صلاح.. ويعلق على "ليزر" ركلات الترجيح
Lebanon 24
01-04-2022
|
23:00
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شدد يورغن كلوب مدرب ليفربول على مساندته لمحمد صلاح نجم فريقه والذي خسر التأهل لكأس العالم 2022 بعد هزيمة مصر بركلات الترجيح أمام السنغال الثلاثاء الماضي.
وقال المدرب الألماني: "محمد صلاح يريد الفوز مرة أخرى. رغبته ستعلو الآن أكثر من أي وقت مضى. إنه ذكي جدا، يعرف أن السنغال فريق قوي جدا الآن. لديهم جيل جيد. صلاح بخير".
وأضاف: "سعيد جدا لساديو ماني وأشعر بصلاح. الليزر في ركلات الترجيح لم يكن شيئا جيدا. يختلف الأمر حين يتنافس زميلان في مباراة كبيرة مثل هذه لكنهما محترفان للغاية. سيتعاملان مع الأمر بالشكل الصحيح".
وتابع: "السنغال أقوى فريق في إفريقيا ومصر صعبت مهمتهم مرتين، لم تكن محظوظة في قرعة التصفيات".
وأبدى كلوب سعادته بتقارير قالت إن الدوري الإنجليزي قد يعود لقاعدة الخمسة تبديلات، إذ قال: "أخبار سارة المباريات لن تقل، الآن الدوري الإنجليزي تفهم ذلك".
وأشار إلى أن المدافع ترينت ألكساندر-أرنولد قد يشارك ضد واتفورد، السبت بالقول: "أراد اللعب مع إنجلترا لكن لم يستطع، مشاركته ستعتمد على التدريب. أعتقد أنه سيكون جاهزا لمانشستر سيتي".
ويحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة من 29 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
ويستضيف ليفربول فريق واتفورد، ظهر السبت، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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