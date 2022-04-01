رياضة

كيف جاءت قرعة مونديال 2022؟

Lebanon 24
01-04-2022 | 15:15
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شهدت قرعة كأس العالم 2022، مساء الجمعة، مواجهات نارية، بين أقوى منتخبات العالم، كما "قست" على بعض المنتخب العربية حيث وضعتها بمواجهات معقدة.


وستفتتح قطر صاحبة الضيافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، بمواجهة الإكوادور في الدوحة، في المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جانبهما هولندا والسنغال.

وبرزت "مجموعة الموت" في القرعة، وهي المجموعة الخامسة والتي ضمت إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤجل، الذين يكونون أقوى مجموعة خلال النهائيات.

وستلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع صربيا في مستهل مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.

ووقعت السعودية في مجموعة صعبة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بينما وقعت تونس مع فرنسا والدنمارك والفائز من ملحق بيرو أو المنتخب الآسيوي.

ووقع المغرب إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا، في مجموعة أكثر توازنا من السعودية وتونس.

وتنطلق منافسات البطولة، التي تستمر شهرا واحدا وتحتضنها 8 ملاعب، في 21 تشرين الثاني المقبل.

وتتضمن البطولة 64 مباراة وستكون المباراة النهائية في استاد لوسيل يوم 18 كانون الأول.

مجموعات نهائيات كأس العالم 

المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور

المجموعة الثانية: إنجلترا - الولايات المتحدة - إيران - الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا)

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المسكيك - بولندا - السعودية

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - الفائز من ملحق بيرو أو أستراليا أو الإمارات

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - الفائز من ملحق كوستاريكا أو نيوزيلندا

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - الأوروغواي  - كوريا الجنوبية - غانا
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