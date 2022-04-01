كيف جاءت قرعة مونديال 2022؟

شهدت قرعة كأس العالم 2022، مساء الجمعة، مواجهات نارية، بين أقوى منتخبات العالم، كما "قست" على بعض المنتخب العربية حيث وضعتها بمواجهات معقدة.وستفتتح قطر صاحبة الضيافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، بمواجهة الإكوادور في الدوحة، في المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جانبهما هولندا والسنغال.وبرزت "مجموعة الموت" في القرعة، وهي المجموعة الخامسة والتي ضمت إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤجل، الذين يكونون أقوى مجموعة خلال النهائيات.وستلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع صربيا في مستهل مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.ووقعت السعودية في مجموعة صعبة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بينما وقعت تونس مع فرنسا والدنمارك والفائز من ملحق بيرو أو المنتخب الآسيوي.ووقع المغرب إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا، في مجموعة أكثر توازنا من السعودية وتونس.وتنطلق منافسات البطولة، التي تستمر شهرا واحدا وتحتضنها 8 ملاعب، في 21 تشرين الثاني المقبل.وتتضمن البطولة 64 مباراة وستكون المباراة النهائية في استاد لوسيل يوم 18 كانون الأول.مجموعات نهائيات كأس العالمالمجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادورالمجموعة الثانية: إنجلترا - الولايات المتحدة - إيران - الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا)المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المسكيك - بولندا - السعوديةالمجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - الفائز من ملحق بيرو أو أستراليا أو الإماراتالمجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - الفائز من ملحق كوستاريكا أو نيوزيلنداالمجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كنداالمجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرونالمجموعة الثامنة: البرتغال - الأوروغواي - كوريا الجنوبية - غانا