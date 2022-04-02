رياضة

أمل كبير وواقع صعب.. قرعة "كارثية" للعرب في مونديال 2022

Lebanon 24
02-04-2022 | 05:00
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أوقعت قرعة كأس العالم 2022، المنتخبات العربية في مجموعات "معقدة"، حيث وقع ممثلي العرب في مواجهات مع كبار قارات العالم.

وستواجه المنتخبات العربية الأربعة، التي قد تصل إلى خمس، في حال تأهل الإمارات بالملحق، امتحانات عسيرة في دور المجموعات.

قطر

حتى الدولة المستضيفة قطر، التي كانت في المستوى الأول، لم تنعم بقرعة سهلة، مثل المستضيفين السابقين كروسيا في 2018 وجنوب إفريقيا في 2010.

ووضعت قطر مع هولندا والإكوادور والسنغال، وهي منتخبات قوية تعتبر من بين الأفضل كل في قارته.

وستواجه قطر الإكوادور في مباراة الافتتاح، ظهر يوم 21تشرين الثاني المقبل، على استاد البيت في الخور، قبل أن تواجه السنغال ثم هولندا في اللقاء الأخير.

السعودية

المنتخب السعودي قدم أداء رائعا في التصفيات الآسيوية، لكنه مني بمجموعة صعبة، ضمت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وبولندا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، والمكسيك، عملاق قارة أميركا الشمالية والوسطى، وصاحب الخبرة الطويلة في المونديال.

وسيواجه "الأخضر" السعودي ميسي ورفاقه الأرجنتينيين، في المباراة الأولى بالمجموعة الثالثة.
 
المغرب

قرعة المغرب لم تكن أسهل من تونس والسعودية، حيث وقع "أسود الأطلس" مع بلجيكا وكرواتيا، بالإضافة للعائد للمونديال، منتخب كندا.

وسيواجه المنتخب المغربي كرواتيا، وصيف مونديال 2018، في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السادسة.

تونس

مثل المغرب، وقعت تونس مع منتخبين أوروبيين صعبين، وهما فرنسا والدنمارك، بالإضافة للفائز من ملحق آسيا والبيرو.

وستواجه تونس المنتخب الدنماركي العنيد، في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة، بينما تواجه حاملة اللقب فرنسا في المباراة الأخيرة.

فرصة الإمارات

في حال تأهل الإمارات للمونديال، عبر هزيمة أستراليا ثم بيرو في الملحقين المقبلين شهر حزيران، ستقع في مجموعة تونس مع الدنمارك وفرنسا.
 
المصدر: سكاي نيوز
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