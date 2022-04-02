أمل كبير وواقع صعب.. قرعة "كارثية" للعرب في مونديال 2022

أوقعت قرعة كأس العالم 2022، المنتخبات العربية في مجموعات "معقدة"، حيث وقع ممثلي العرب في مواجهات مع كبار قارات العالم.وستواجه المنتخبات العربية الأربعة، التي قد تصل إلى خمس، في حال تأهل الإمارات بالملحق، امتحانات عسيرة في دور المجموعات.قطرحتى الدولة المستضيفة قطر، التي كانت في المستوى الأول، لم تنعم بقرعة سهلة، مثل المستضيفين السابقين كروسيا في 2018 وجنوب إفريقيا في 2010.ووضعت قطر مع هولندا والإكوادور والسنغال، وهي منتخبات قوية تعتبر من بين الأفضل كل في قارته.وستواجه قطر الإكوادور في مباراة الافتتاح، ظهر يوم 21تشرين الثاني المقبل، على استاد البيت في الخور، قبل أن تواجه السنغال ثم هولندا في اللقاء الأخير.السعوديةالمنتخب السعودي قدم أداء رائعا في التصفيات الآسيوية، لكنه مني بمجموعة صعبة، ضمت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وبولندا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، والمكسيك، عملاق قارة أميركا الشمالية والوسطى، وصاحب الخبرة الطويلة في المونديال.وسيواجه "الأخضر" السعودي ميسي ورفاقه الأرجنتينيين، في المباراة الأولى بالمجموعة الثالثة.