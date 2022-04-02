رياضة

المغرب مع بلجيكا وكرواتيا ..وتونس مع فرنسا والدنمارك في دور المجموعات بكأس العالم

Lebanon 24
02-04-2022 | 08:00
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وضعت قرعة كأس العالم 2022، المغرب في مواجهة بلجيكا وكرواتيا وكندا في دور في المجموعة السادسة، ووضعت تونس مع فرنسا بطلة العالم والدنمارك في المجموعة الرابعة في كأس العالم، بالإضافة إلى الفائز في الملحق الدولي الأول.

وجاءت نتائج قرعة المونديال على الشكل التالي:
 
وسيقام المونديال القطري في الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الاول المقبل وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وستقام المباريات على 8 ملاعب معظمها تم تشييدها لهذا الحدث وتقع في منطقة لا تفصل بينها أكثر من 50 كيلومتراً، ما سيسهل عملية انتقال أنصار اللعبة من ملعب الى آخر خصوصاً بعد استحداث شبكة مترو.

ويتوقع أن يزور قطر نحو مليون و200 ألف سائح لمتابعة أول كأس عالمية على أرض عربية، علماً بأن أكثر من 800 ألف تذكرة قد بيعت حتى الآن في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وتشهد البطولة غياب روسيا بعد استبعادها عن الملحق الأوروبي بسبب غزوها أوكرانيا، فيما تُعدّ إيطاليا أكبر الغائبين للمرة الثانية توالياً بعد خسارتها الصادمة أمام مقدونيا الشمالية قبل أيام في ملحق قاري.

يذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة التي تضم 32 منتخباً، لأن العدد سيترفع إلى 48 منتخباً في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
المصدر: الحرة
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