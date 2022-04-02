20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
المغرب مع بلجيكا وكرواتيا ..وتونس مع فرنسا والدنمارك في دور المجموعات بكأس العالم
Lebanon 24
02-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضعت قرعة كأس العالم 2022، المغرب في مواجهة بلجيكا وكرواتيا وكندا في دور في المجموعة السادسة، ووضعت تونس مع فرنسا بطلة العالم والدنمارك في المجموعة الرابعة في كأس العالم، بالإضافة إلى الفائز في الملحق الدولي الأول.
وجاءت نتائج قرعة المونديال على الشكل التالي:
وسيقام المونديال القطري في الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الاول المقبل وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
وستقام المباريات على 8 ملاعب معظمها تم تشييدها لهذا الحدث وتقع في منطقة لا تفصل بينها أكثر من 50 كيلومتراً، ما سيسهل عملية انتقال أنصار اللعبة من ملعب الى آخر خصوصاً بعد استحداث شبكة مترو.
ويتوقع أن يزور قطر نحو مليون و200 ألف سائح لمتابعة أول كأس عالمية على أرض عربية، علماً بأن أكثر من 800 ألف تذكرة قد بيعت حتى الآن في مرحلة المبيعات الافتتاحية.
وتشهد البطولة غياب روسيا بعد استبعادها عن الملحق الأوروبي بسبب غزوها أوكرانيا، فيما تُعدّ إيطاليا أكبر الغائبين للمرة الثانية توالياً بعد خسارتها الصادمة أمام مقدونيا الشمالية قبل أيام في ملحق قاري.
يذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة التي تضم 32 منتخباً، لأن العدد سيترفع إلى 48 منتخباً في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
جثة "تُكركب" فندقاً في سن الفيل وتكشف شبكة خطيرة.. إليكم القصة
Lebanon 24
جثة "تُكركب" فندقاً في سن الفيل وتكشف شبكة خطيرة.. إليكم القصة
02:30 | 2022-04-02
02/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله وجنبلاط وجها لوجه.. وبري اختار موقعه
Lebanon 24
حزب الله وجنبلاط وجها لوجه.. وبري اختار موقعه
05:00 | 2022-04-02
02/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟
Lebanon 24
دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟
07:07 | 2022-04-02
02/04/2022 07:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
01/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفي الأشهر السبعة الأخيرة...هذا ما سيفعله الرئيس عون
Lebanon 24
وفي الأشهر السبعة الأخيرة...هذا ما سيفعله الرئيس عون
02:00 | 2022-04-02
02/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-04-02
رد مفاجئ من رئيس "الفيفا" بعد سؤاله عن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون (فيديو)
05:00 | 2022-04-02
أمل كبير وواقع صعب.. قرعة "كارثية" للعرب في مونديال 2022
02:00 | 2022-04-02
مواجهة أميركا وإيران في قطر تعيد إلى الأذهان موقعة مونديال فرنسا
23:00 | 2022-04-01
كلوب يوجه كلمة لمحمد صلاح.. ويعلق على "ليزر" ركلات الترجيح
15:15 | 2022-04-01
كيف جاءت قرعة مونديال 2022؟
14:30 | 2022-04-01
قرعة كأس العالم 2022.. لا مفر من "مجموعة الموت"
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
02/04/2022 20:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
02/04/2022 20:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
02/04/2022 20:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact