رياضة

منتخب قطر لن يلعب مباراة الافتتاح في المونديال

Lebanon 24
02-04-2022 | 16:00
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سيفتتح مونديال 2022 لكرة القدم بمباراة السنغال وهولندا في 21 تشرين الثاني المقبل، بدلا من قطر المضيفة مع الإكوادور، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي (فيفا) بوقت متأخر، الجمعة، في البرنامج الكامل للنهائيات، إثر سحب القرعة في الدوحة.

وكانت المباراة الافتتاحية تضم تقليديا منتخب الدولة المضيفة، وأفرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 وA2 الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الخور، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقا من فيفا.

لكن مباراة قطر والإكوادور ستقام عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 غرينيتش) في استاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا (10:00 غرينيتش) على استاد الثمامة وإنكلترا مع إيران (13:00 غرينيتش) على استاد خليفة الدولي.

ولم يرد فيفا على سؤال لفرانس برس حول تعديل موعد اليوم الافتتاحي الذي يشهد أربع مواجهات، ربما بسبب الروزنامة المضغوطة للبطولات الأوروبية قبل انطلاق الحدث العالمي المقام كل أربع سنوات وللمرة الأولى في الشتاء بسبب درجة الحرارة صيفا في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.
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