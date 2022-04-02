18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
منتخب قطر لن يلعب مباراة الافتتاح في المونديال
Lebanon 24
02-04-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيفتتح مونديال 2022 لكرة القدم بمباراة السنغال وهولندا في 21 تشرين الثاني المقبل، بدلا من قطر المضيفة مع الإكوادور، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي (فيفا) بوقت متأخر، الجمعة، في البرنامج الكامل للنهائيات، إثر سحب القرعة في الدوحة.
وكانت المباراة الافتتاحية تضم تقليديا منتخب الدولة المضيفة، وأفرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 وA2 الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الخور، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقا من فيفا.
لكن مباراة قطر والإكوادور ستقام عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 غرينيتش) في استاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا (10:00 غرينيتش) على استاد الثمامة وإنكلترا مع إيران (13:00 غرينيتش) على استاد خليفة الدولي.
ولم يرد فيفا على سؤال لفرانس برس حول تعديل موعد اليوم الافتتاحي الذي يشهد أربع مواجهات، ربما بسبب الروزنامة المضغوطة للبطولات الأوروبية قبل انطلاق الحدث العالمي المقام كل أربع سنوات وللمرة الأولى في الشتاء بسبب درجة الحرارة صيفا في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.
تابع
الأكثر قراءة
جثة "تُكركب" فندقاً في سن الفيل وتكشف شبكة خطيرة.. إليكم القصة
Lebanon 24
جثة "تُكركب" فندقاً في سن الفيل وتكشف شبكة خطيرة.. إليكم القصة
02:30 | 2022-04-02
02/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
15:59 | 2022-04-02
02/04/2022 03:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"MTV" بـ"المقلوب".. هذا ما حصل خلال نشرة الأخبار (صورة)
Lebanon 24
الـ"MTV" بـ"المقلوب".. هذا ما حصل خلال نشرة الأخبار (صورة)
12:47 | 2022-04-02
02/04/2022 12:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟
Lebanon 24
دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟
07:07 | 2022-04-02
02/04/2022 07:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله وجنبلاط وجها لوجه.. وبري اختار موقعه
Lebanon 24
حزب الله وجنبلاط وجها لوجه.. وبري اختار موقعه
05:00 | 2022-04-02
02/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2022-04-02
ليفربول يعتلي الصدارة مؤقتا من بوابة واتفورد
14:00 | 2022-04-02
قطر تلوح بمنع أعلام المثليين في مونديال 2022
11:00 | 2022-04-02
رد مفاجئ من رئيس "الفيفا" بعد سؤاله عن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون (فيديو)
08:00 | 2022-04-02
المغرب مع بلجيكا وكرواتيا ..وتونس مع فرنسا والدنمارك في دور المجموعات بكأس العالم
05:00 | 2022-04-02
أمل كبير وواقع صعب.. قرعة "كارثية" للعرب في مونديال 2022
02:00 | 2022-04-02
مواجهة أميركا وإيران في قطر تعيد إلى الأذهان موقعة مونديال فرنسا
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
03/04/2022 07:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
03/04/2022 07:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
03/04/2022 07:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact