رياضة

كلوب يحرم محمد صلاح من ركلة جزاء

Lebanon 24
03-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-938168-637845654775252029.jpg
Doc-P-938168-637845654775252029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حرم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، نجمه المصري محمد صلاح من زيادة غلته من الأهداف في مباراته أمام ضيفه واتفورد، أمس السبت، ضمن الجولة 31 لدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقام كلوب باستبدال محمد صلاح بزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني بحلول الدقيقة 69، ليفوت على النجم المصري فرصة تنفيذ ركلة الجزاء "بالتخصص" التي حصل عليها "الريدز" عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وترجمها البرازيلي فابينيو إلى الهدف الثاني لفريقه.

وخاض محمد صلاح أول مباراة له مع "الريدز" بعد فشل منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال قطر 2022، إثر هزيمته أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح (1-3)، وأهدر "الفرعون" ركلة الترجيح الأولى لبلاده.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-04-03
23:00 | 2022-04-02
16:00 | 2022-04-02
14:00 | 2022-04-02
11:00 | 2022-04-02
08:00 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website