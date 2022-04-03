رياضة

ما سبب غياب رونالدو عن مواجهة "ليستر سيتي"؟

Lebanon 24
03-04-2022 | 05:00
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غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودفع الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالثلاثي، السويدي إيلانغا والبرتغالي برونو فيرنانديز والإنجليزي جادون سانشو لقيادة هجوم فريق "الشياطين الحمر"، في غياب رونالدو، بينما أبقى ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

وبحسب صحيفة "ذي أتلتيك" البريطانية، فإن رونالدو غاب عن مواجهة ليستر سيتي بسبب مرضه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسطورة البرتغالي لم يلتحق بمعسكر الفريق مع بقية زملائه في مانشستر يونايتد الليلة الماضية.
المصدر: روسيا اليوم
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