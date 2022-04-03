"مان سيتي" يستعيد الصدارة بثنائية في بيرنلي

استعاد مانشستر سيتي سريعا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مستحق 2-صفر على بيرنلي المهدد بالهبوط أمس السبت.وكان مان سيتي يحتاج إلى الانتصار لاستعادة القمة سريعا من غريمه ليفربول الذي فاز على واتفورد في وقت سابق اليوم، وحقق ذلك بهدفي كيفن دي بروين وإيلكاي غندوغان ليخرج بالنقاط الثلاث.