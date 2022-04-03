18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
أول تعليق من مدرب المنتخب السنغالي على استخدام جماهير فريقه الليزر ضد محمد صلاح
Lebanon 24
03-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق أليو سيسيه، مدرب المنتخب السنغالي، على استخدام جماهير بلاده الليزر ضد محمد صلاح وباقي لاعبي منتخب مصر خلال مواجهة المنتخبين في داكار.
وقال سيسيه في تصريحات لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «من الذي بدأ باستخدام الليزر؟» وأكمل: «قبل أن يتم انتقاد جماهير السنغال بسبب استخدام الليزر على الجميع أن يرى كيف يتم استقبالنا في المباريات داخل قارة أفريقيا».
وواصل: «لا أستطيع الحديث عن ربع ما تتعرض له السنغال في بعض المباريات بالقارة الأفريقية».
كان المنتخب السنغالي قد تأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر على حساب مصر.
المصدر: المصري اليوم
تابع
الأكثر قراءة
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
15:59 | 2022-04-02
02/04/2022 03:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن الحلويات في أول أيام رمضان.. إليكم الأرقام والأسعار
Lebanon 24
ثمن الحلويات في أول أيام رمضان.. إليكم الأرقام والأسعار
14:57 | 2022-04-02
02/04/2022 02:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرتها الـ"أم تي في" منى صليبا: "مشواري بلش"... وهذا ما أعلنته (صور)
Lebanon 24
بعد مغادرتها الـ"أم تي في" منى صليبا: "مشواري بلش"... وهذا ما أعلنته (صور)
00:25 | 2022-04-03
03/04/2022 12:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كلفة "اشتراك" الـ2.5 أمبير من المولد.. إليكم الرقم
Lebanon 24
مفاجأة كلفة "اشتراك" الـ2.5 أمبير من المولد.. إليكم الرقم
07:32 | 2022-04-03
03/04/2022 07:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غيابها عن لبنان... مذيعة الـ"أم تي في" تستقبل شقيقتها وزميلتها في القناة بلقاء مؤثّر! (صور)
Lebanon 24
بعد غيابها عن لبنان... مذيعة الـ"أم تي في" تستقبل شقيقتها وزميلتها في القناة بلقاء مؤثّر! (صور)
03:05 | 2022-04-03
03/04/2022 03:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-04-03
بعد مباراة الجزائر والكاميرون... ما حقيقة مقتل الحكم بكاري جاساما؟
12:10 | 2022-04-03
فوز العهد والانصار والصفاء في بطولة لبنان لكرة القدم
10:35 | 2022-04-03
17 ميدالية ملونة للبنان ببطولة دولية في سوريا
08:00 | 2022-04-03
"مان سيتي" يستعيد الصدارة بثنائية في بيرنلي
05:00 | 2022-04-03
ما سبب غياب رونالدو عن مواجهة "ليستر سيتي"؟
02:00 | 2022-04-03
كلوب يحرم محمد صلاح من ركلة جزاء
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
03/04/2022 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
03/04/2022 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
03/04/2022 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact