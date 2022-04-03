أول تعليق من مدرب المنتخب السنغالي على استخدام جماهير فريقه الليزر ضد محمد صلاح

علق أليو سيسيه، مدرب المنتخب السنغالي، على استخدام جماهير بلاده الليزر ضد محمد صلاح وباقي لاعبي منتخب مصر خلال مواجهة المنتخبين في داكار.

وقال سيسيه في تصريحات لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «من الذي بدأ باستخدام الليزر؟» وأكمل: «قبل أن يتم انتقاد جماهير السنغال بسبب استخدام الليزر على الجميع أن يرى كيف يتم استقبالنا في المباريات داخل قارة أفريقيا».وواصل: «لا أستطيع الحديث عن ربع ما تتعرض له السنغال في بعض المباريات بالقارة الأفريقية».كان المنتخب السنغالي قد تأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر على حساب مصر.