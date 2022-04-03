رياضة

أول تعليق من مدرب المنتخب السنغالي على استخدام جماهير فريقه الليزر ضد محمد صلاح

Lebanon 24
03-04-2022 | 11:00
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علق أليو سيسيه، مدرب المنتخب السنغالي، على استخدام جماهير بلاده الليزر ضد محمد صلاح وباقي لاعبي منتخب مصر خلال مواجهة المنتخبين في داكار.
 
وقال سيسيه في تصريحات لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «من الذي بدأ باستخدام الليزر؟» وأكمل: «قبل أن يتم انتقاد جماهير السنغال بسبب استخدام الليزر على الجميع أن يرى كيف يتم استقبالنا في المباريات داخل قارة أفريقيا».

وواصل: «لا أستطيع الحديث عن ربع ما تتعرض له السنغال في بعض المباريات بالقارة الأفريقية».

كان المنتخب السنغالي قد تأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر على حساب مصر.
المصدر: المصري اليوم
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