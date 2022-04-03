كم تبلغ قيمة عقد محمد صلاح مع ليفربول؟

كشفت تقارير صحفية عن قيمة عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، بعدما اقترب الفرعون من تجديد عقده رفقة كتيبة الريدز، عقب موافقته على تخفيض طلباته المادية، والموافقة على العرض الذي قدمته إدارة النادي الإنجليزي، رغبة في البقاء بمدينة ليفربول، وسعادته مع المدرب الألماني يورجن كلوب.وأكدت صحيفة الميرور البريطانية أن قيمة عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول ستضعه كصاحب أعلى أجر في صفوف الريدز، متفوقاً على زميله الهولندي فيرجيل فان دايك قائد خط الدفاع، والذي يتقاضى في الوقت الحالي 220 ألف جنيه إسترليني.وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح وافق على عرض إدارة ليفربول، بمنحه راتب يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بعدما كان رفض هذا العرض في وقت سابق، ويرغب في تقديره بالشكل المادي اللازم، كأحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.وتناولت صحيفة ديلي ستار قصة تجديد عقد نجم منتخب مصر أيضاً، حيث أكدت أن محمد صلاح كان يرغب في الحصول على راتب 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح صاحب الأجر الأغلى في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه بدأ في التراجع عن رغباته المادية، والتنازل عن بعض طلباته من أجل التوصل لاتفاق مع إدارة الريدز.وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح كان يرغب في عقد يمتد حتى عام 2027، وهذا ما يختلف مع سياسة إدارة الريدز، التي قدمت له عرضا يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2026، مع احتساب السنة المتبقية في عقده الحالي، والذي ينتهي في عام 2023.وكانت إدارة ليفربول تخشى استمرار محمد صلاح حتى نهاية عقده مع الريدز، دون الوصول لاتفاق معه من أجل بقائه داخل جدران ملعب الأنفيلد، ومن ثم رحيله بشكل مجاني لأحد الأندية الكبرى في القارة الأوروبية، مثل برشلونة أو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان.