17 ميدالية ملونة للبنان ببطولة دولية في سوريا

شاركت بعثة الاتحاد اللبناني لألعاب القوى في بطولة "شامنا الأول" الدولية التي نظمها الإتحاد السوري لألعاب القوى للفئة العمرية (دون 16 سنة) بمشاركة الدول التالية: سوريا، العراق، لبنان وفلسطين. واقيمت البطولة على ملعب تشرين في العاصمة السورية دمشق. وضم الوفد اللبناني رئيسه رولان سعادة (رئيس الاتحاد اللبناني)، ناديا نعمة (نائبة رئيس الاتحاد- ادارية) أليس كيروز، وديع الحولي، علي مرتضى، رنا عيد، بيا سركيس (مدربين) وماريز نصور (مصورة) و27 لاعبا ولاعبة. وحصدت البعثة اللبنانية ميداليتين ذهبيتين و6 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.وجاءت نتائج المنتخب اللبناني على الشكل التالي:100م جري- إناثالمركز الاول: ماريا بشارة، 13.7 ثانية.المركز الرابع: انجيلينا كعدي، 14.5 ث.1000م جري- إناث:المركز الرابع: نور طبيخ، 3:32.7د.المركز الخامس: جوي اسطا، 3:40.8د.رمي الرمح إناث (وزن 500غ):المركز الثاني: لوسي انطون، 26.34 مترا.المركز الرابع: لايا حرب، 23.22 م.الكرة الحديدية إناث (وزن 3كلغ):المركز الثاني: فيليتشينا جرجورة، 9.83م.المركز الخامس: لوسي انطون، 8.26م.وثب طويل إناثالمركز الثالث: نسرين معوض، 4.00م.المركز الرابع: انطونينا عيسى، 3.88م.2000م جري موانع إناث:المركز الاول: سما مصطفى، 8:29.5د.100م جري ذكور:المركز الخامس: عماد سكر، 12.26ث.1000م جري ذكور:المركز الثاني: محمد شمص، 2:52.5د.المركز السادس: محمد العوطة، 3:10.9د.وثب طويل ذكور:المركز الثاني: رشيد الحوت، 5.58م.المركز الرابع: رافايل كامل، 5.34م.كرة حديدية ذكور (وزن 4 كلغ):المركز الثاني: نديم معوض، 11.11م.المركز الرابع: جوزيف جريش، 9.91م.رمي الرمح ذكور (وزن 600غ):المركز الثالث: شربل العنداري، 29.18م.المركز الخامس: مايكل طنوس، 24.60م.2000م جري الموانع:المركز الرابع: مشهور السحمراني، 8:32.7د.400م جري ذكور:المركز الثاني: يورغو الغريب، 58.2ث.المركز الثالث: جورج العتر، 58.9ث.جري 4*100م البدل المختلط:المركز الثالث: ( ماريا بشارة- عماد سكر- انجيلينا كريس كعدي - يورغو الغريب)، 52.6ث.200م جري إناث:المركز الثاني: ماريا بشارة، 27.8ث.المركز الثالث: انجيلينا كعدي، 30.00ث.الوثب العالي إناث:المركز الرابع: ميكايل ابي ضاهر ، 123سم.المركز الخامس: سما مصطفى، 115سم.جري 100م حواجز إناث (ارتفاع 0.76م):المركز الثالث: نسرين معوض، 20.6ث.المركز الخامس: انطونينا عيسى، 21.2ث.جري2000م إناث:المركز الرابع: نور طبيخ، 7:50.6د.المركز الخامس: نينار حسين، 8:28.6د.رمي القرص إناث (وزن 750غ):المركز الرابع: فيليتشينا جرجورة، 19.30م.المركز الخامس: لايا حرب، 16.91م.رمي القرص ذكور (وزن 1كلغ):المركز الثالث: نديم معوض، 31.13م.المركز الرابع: جوزيف جريش، 29.45م.جري 2000م ذكور:المركز الخامس: محمد شمص، 6:34.4د.المركز السادس: علي فرهود، 7:06.2د.جري 200م ذكور:المركز الخامس: يورغو الغريب، 25.5ث.المركز السادس: محمد العوطة، 25.8ث.جري 100م حواجز ذكور (ارتفاع 0.84م):المركز الرابع: رشيد الحوت، 15.9ث.المركز السادس: مشهور السحمراني، 18.7ث.جري البدل مختلط 4*400م:المركز الثالث: جيا اسطا - جورج العتر - سما مصطفى - محمد جواد شمص، 4:19.3د.