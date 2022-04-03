رياضة

فوز العهد والانصار والصفاء في بطولة لبنان لكرة القدم

Lebanon 24
03-04-2022 | 12:10
A-
A+
Doc-P-938393-637846099396713888.png
Doc-P-938393-637846099396713888.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابتعد العهد المتصدر سبع نقاط عن وصيفه البرج في الدوري اللبناني الـ62 لكرة القدم، بفوزه على شباب الساحل 4 - 1، وخسارة البرج امام الانصار في صيدا 0 - 3، في المرحلة الرابعة ذهابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الاولى بعد ظهر اليوم.

ففي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، اقترب العهد من لقبه الثامن بطلا للدوري ولمعادلة رقم النجمة صاحب ثاني افضل سجل بعد الانصار القياسي (14 لقبا)، بفوزه على شباب الساحل 4 - 1.
 
وسجل للعهد وليد شور والتونسي احمد العكايشي (2) واحمد زريق، فيما سجل للساحل محمد جعفر.

وعلى ملعب رفيق الحريري البلدي في صيدا، الحق الانصار بطل الثنائية الموسم الماضي خسارة اولى بالبرج الوصيف في الدوري، بثلاثية بيضاء.

وفي مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12، حقق الصفاء فوزا عزيزا على النجمة 2 - 1 على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون.
 
وسجل للصفاء احمد جلول من ضربتي جزاء "بنالتي"، وللنجمة محمود سبليني.
 
وطرد الحكم ماهر العلي مدرب النجمة موسى حجيج والحارس علي حلال والظهير ماهر صبرا.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-03
14:00 | 2022-04-03
11:00 | 2022-04-03
10:35 | 2022-04-03
08:00 | 2022-04-03
05:00 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website