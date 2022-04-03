فوز العهد والانصار والصفاء في بطولة لبنان لكرة القدم





ففي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، اقترب العهد من لقبه الثامن بطلا للدوري ولمعادلة رقم النجمة صاحب ثاني افضل سجل بعد الانصار القياسي (14 لقبا)، بفوزه على شباب الساحل 4 - 1. ابتعد العهد المتصدر سبع نقاط عن وصيفه البرج في الدوري اللبناني الـ62 لكرة القدم، بفوزه على شباب الساحل 4 - 1، وخسارة البرج امام الانصار في صيدا 0 - 3، في المرحلة الرابعة ذهابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الاولى بعد ظهر اليوم.ففي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، اقترب العهد من لقبه الثامن بطلا للدوري ولمعادلة رقم النجمة صاحب ثاني افضل سجل بعد الانصار القياسي (14 لقبا)، بفوزه على شباب الساحل 4 - 1.

وسجل للعهد وليد شور والتونسي احمد العكايشي (2) واحمد زريق، فيما سجل للساحل محمد جعفر.



وعلى ملعب رفيق الحريري البلدي في صيدا، الحق الانصار بطل الثنائية الموسم الماضي خسارة اولى بالبرج الوصيف في الدوري، بثلاثية بيضاء.



وفي مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12، حقق الصفاء فوزا عزيزا على النجمة 2 - 1 على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون.

وسجل للصفاء احمد جلول من ضربتي جزاء "بنالتي"، وللنجمة محمود سبليني.

وطرد الحكم ماهر العلي مدرب النجمة موسى حجيج والحارس علي حلال والظهير ماهر صبرا.