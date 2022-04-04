هجوم من النجمة على الاتحاد والحكم ماهر العلي: من يريد الانتقام من النادي؟

شن الحساب الرسمي لنادي النجمة اللبناني، هجوما لاذعا على حكم مباراة الفريق مع الصفاء، ماهر العلي.وكتب حساب النجمة على "فيسبوك": "الحكم ماهر العلي هو الحكم الرابع، الذي بسببه طُرد اللاعب ماهر صبرا في الموسم الماضي في مباراة الإخاء الأهلي عاليه، حيث تم حرمانه من اللعب في المباراة الحاسمة أمام الأنصار".وتابع النادي: "من وراء الحكم ماهر العلي، ومن يريد الانتقام من نادي النجمة، ومن هو قائد مافيا الفضائح التحكيمية؟".ومن جانبه، كتب نائب رئيس نادي النجمة، علي السبع، عبر حسابه على "فيسبوك": "على الجماهير المطالبة باستقالة الاتحاد، وليس استقالة رئيس نادي النجمة اسعد صقال".