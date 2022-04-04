رياضة

أخفاه عن لاعبيه.. المدير الفني لمنتخب هولندا يعلن إصابته بمرض خطير

Lebanon 24
04-04-2022 | 05:00
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كشف لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن معاناته من إصابة خطيرة بسرطان البروستاتا، وأنه خضع لـ25 جلسة علاج إشعاعي.

وأوضح فان جال، خلال تصريحات لشبكة (RTL4) الهولندية "إمكانية أن تموت بسبب سرطان البروستاتا ليست كبيرة.. عادةً، هذه هي الأمراض الكامنة وراء السرطان الذي يموت منه المرء".

وتابع: "سنحت لي الفرصة للتساؤل: هل أريد إظهار الأمر للناس أم لا؟ حسنا.. أعتقد أن المرض والموت هما جزء من الحياة".

كما أشار صاحب الـ70 عاما، إلى أنه لم يبلغ لاعبي المنتخب حتى الآن بمرضه، حيث كان يذهب لجلسات العلاج الإشعاعي في المساء، ثم يتوجه بعدها للتدريبات.

وأردف "لا تقول مثل هذا الأمر لمن يعملون معك، لأن هذا بالطبع سيؤثر عليهم.. ولهذا فكرت في عدم إخبارهم".

وقال أيضا إنه كان يذهب لجلسات العلاج، عبر أحد الأبواب الخلفية للمستشفى، حتى لا يعرف أحد بمرضه.

ورغم مرضه الخطير، إلا أنه شدد على اعتزامه مواصلة قيادة منتخب بلاده، خلال مونديال 2022 بقطر.
 
(كووورة)
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