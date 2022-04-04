بعد 56 يوما... ميسي يكسر "صيامه الباريسي"

كسر ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان صياما طويلا عن التهديف مع فريقه الفرنسي دام ما يقرب من شهرين.وسجل ميسي الهدف الرابع لفريقه في شباك لوريان، في مباراة انتهت بفوز العملاق الباريسي بنتيجة (5-1) في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.رفع ليو رصيده إلى 3 أهداف في الليج وان، بعدما سبق أن هز شباك نانت وليل.وكان ميسي سجل 5 أهداف للفريق الباريسي في دوري أبطال أوروبا قبل الخروج من دور الـ16 أمام ريال مدريد.وكان آخر هدف للنجم الأرجنتيني بقميص باريس قبل 56 يوما في الفوز على ليل بنتيجة (5-1) في 6 شباط الماضي.وانضم ليو ميسي إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.ووقع قائد منتخب الأرجنتين على عقد مدته موسمين حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.