ثلاثي شمالي وفريق متني في نصف نهائي الطائرة اللبنانية

تنطلق اعتبارا من بعد غد الاربعاء مباريات الدور نصف النهائي "فاينال فور" من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعد نهاية الموسم المنتظم من مرحلتي ذهاب وإياب، واقتصار البطولة على اللاعبين المحليين.وبلغ المربع الذهبي حامل اللقب في المواسم الاربعة الأخيرة سبيد بول شكا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الشبيبة البوشرية، الى القلمون الوصيف في عدد لا بأس به من المواسم دون تتنويج باللقب الذي ينقصه من كافة الفئات، والانعاش الاجتماعي قنات.ويلتقي في نصف النهائي: سبيد بول – الانعاش الاجتماعي قنات، الشبيبة البوشرية – القلمون. ويتأهل للدور النهائي الفريق الذي يفوز بمباراتين من ثلاث ممكنة.ثلاثة فرق شمالية وفريق متني هو البوشرية. واذا كان سبيد بول مرشح للاحتفاظ بلقبه، الا ان الامور تبدو مفتوحة لصالح كل من الفرق الأربعة.وقد استدعى سبيد بول لاعبه البرازيلي المجنس لبنانيا آشلي نمر (42 سنة) بعد إصابة المهاجم المخضرم جان أبي شديد. وكان نمر توقف عن اللعب، لكنه يزاول الكرة الطائرة الشاطئية، وهو يفيد سبيد بول كثيرا كونه يلعب في مركزي الموزع والضارب معا.وتقام المباريات في ملاعب حامات المعتمد أرضا لسبيد بول، ومجمع ميشال المر (البوشرية) ونورث هافن بالقلمون (القلمون) والبترون (قنات).