23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
بيدري يُحقّق فوزاً مهمّاً لبرشلونة
Lebanon 24
04-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد النجم الإسباني الصاعد بيدري فريقه برشلونة لتحقيق فوز صعب على ضيفه إشبيلية (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز "الفتى الذهبي" بيدرو غونزاليس لوبيز "بيدري" البالغ من العمر 19 عاما، هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "نو كامب"، بعد مجهود فردي رائع تلاعب ببراعة تامة بلاعبين قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أسكنها على يمين المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
7500 ليرة تدفعونها شهرياً من دون أن تشعروا.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
7500 ليرة تدفعونها شهرياً من دون أن تشعروا.. كيف ذلك؟
13:02 | 2022-04-03
03/04/2022 01:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ من الإعلامية نيكول الحجل بشأن ملف الطبيب ريشار خراط.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
ردّ من الإعلامية نيكول الحجل بشأن ملف الطبيب ريشار خراط.. ماذا قالت؟
14:35 | 2022-04-03
03/04/2022 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرّاعي يكشف عن لقاء له مع نصرالله.. هذا ما قاله
Lebanon 24
الرّاعي يكشف عن لقاء له مع نصرالله.. هذا ما قاله
15:53 | 2022-04-03
03/04/2022 03:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صدفة غيرت حياته.. شاب يعيد 50 ألف دولار لصاحبها ليتفاجأ بمقابل لم يكن بالحسبان
Lebanon 24
صدفة غيرت حياته.. شاب يعيد 50 ألف دولار لصاحبها ليتفاجأ بمقابل لم يكن بالحسبان
16:00 | 2022-04-03
03/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "دولار صيرفة".. هكذا سيصبح اليوم
Lebanon 24
سعر "دولار صيرفة".. هكذا سيصبح اليوم
03:45 | 2022-04-04
04/04/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:01 | 2022-04-04
فادي العنداري حصد كأس الابتكار والتميز العربي لعام 2022 في القاهرة
08:00 | 2022-04-04
بعد 56 يوما... ميسي يكسر "صيامه الباريسي"
05:00 | 2022-04-04
أخفاه عن لاعبيه.. المدير الفني لمنتخب هولندا يعلن إصابته بمرض خطير
04:03 | 2022-04-04
ثلاثي شمالي وفريق متني في نصف نهائي الطائرة اللبنانية
02:00 | 2022-04-04
هجوم من النجمة على الاتحاد والحكم ماهر العلي: من يريد الانتقام من النادي؟
23:00 | 2022-04-03
فرايبورغ لم يحسم موقفه من شكوى بايرن
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
04/04/2022 19:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
04/04/2022 19:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
04/04/2022 19:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact