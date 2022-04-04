رياضة

بيدري يُحقّق فوزاً مهمّاً لبرشلونة

Lebanon 24
04-04-2022 | 11:00
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قاد النجم الإسباني الصاعد بيدري فريقه برشلونة لتحقيق فوز صعب على ضيفه إشبيلية (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز "الفتى الذهبي" بيدرو غونزاليس لوبيز "بيدري" البالغ من العمر 19 عاما، هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "نو كامب"، بعد مجهود فردي رائع تلاعب ببراعة تامة بلاعبين قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أسكنها على يمين المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.
المصدر: روسيا اليوم
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