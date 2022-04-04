رياضة

فادي العنداري حصد كأس الابتكار والتميز العربي لعام 2022 في القاهرة

Lebanon 24
04-04-2022 | 12:01
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حصد البطل العالمي المعروف بالGrand Master فادي العنداري "كأس الابتكار والتميز العربي لعام 2022" في احتفال أقيم في القاهرة تحت إشراف "الاتحاد الافروآسيوي للسينما الحديثة، وبمشاركة "الإتحاد العربي للثقافة البدنية اللبناني" و"نادي التاج الملكي"، وبالتعاون مع "معهد الشرق الأوسط للتنمية والاستشارات والتطوير"، و"الجامعة الدولية للابداع والعلوم الانسانية"، ووفقا لمعايير البرنامج الدولي.

وأهدى العنداري الكأس لروح والده ووطنه الثاني الكويت ووطنه الجريح لبنان.
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