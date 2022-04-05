بعد الإصابة... حسن الحاج يعود للملعب

عاد حسن الحاج نجم شباب البرج، إلى التمارين الجماعية لفريقه، وذلك بعد فترة 3 أسابيع من إصابته.وكان الحاج قد تعرض للإصابة في ركبته، والتي أبعدته عن التمارين الجماعية للفريق وعن المباريات.وأكد الحاج في تصريحات خاصة لكووورة أنه تعافى بشكل كامل من الإصابة.وأردف "جاهز للعودة إلى المباريات وقرار إشراكي سيكون بيد الجهاز الفني".وأشار إلى أن فريقه يطمح لتسجيل انطلاقة جديدة في الدوري.وختم "آمل أن نحقق نتائج مرضية للجماهير، حيث نسعى للتواجد بين أندية النخبة في الموسم المقبل".ويحتل شباب البرج المركز السادس برصيد 14 نقطة في سلم ترتيب الدوري اللبناني لكرة القدم.