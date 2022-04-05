رياضة

قرار ناري من مبابي يفاجئ ريال مدريد

Lebanon 24
05-04-2022 | 08:00
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 أفادت تقارير فرنسية أن كيليان مبابي سيُجدد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، ليضع حداً للتكهنات التي ربطت بينه وبين خطوة انتقال مُحتملة لنادي ريال مدريد.


وينتهي تعاقد مبابي مع الباريسيين في حزيران المُقبل، ولم يتوصل الطرفان رسمياً لاتفاقٍ بشأن تجديد التعاقد، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية انتقاله لخوض غمار الدوري الإسباني مع الميرنجي.

ونقل تقرير تشرته صحيفة سبورت الكتالونية تصريحاً للصحفي  في شبكة RMC دانيال ريولو الذي أكد على أن مبابي سيُجدد تعاقده مع الباريسيين، وسيكون الإعلان وفقاً له في شهر أيار حينما ينتهي الموسم في الدوري الفرنسي.

يُذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، وذلك بفارق 12 نقطة عن أقرب مُلاحقيه نادي مارسيليا.
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